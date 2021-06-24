MSB 1950'lerde Kore'de görev yapan Türk askerlerinin fotoğrafını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Kore'de görev yapan Türk askerlerinin fotoğrafını paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayı'na ait tarihi fotoğraflara yer verildi.
Paylaşımda, "Şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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1950-1953 yılları arasında Kore’de görev yapan Kore Türk Tugayından tarihî fotoğraflar… Şehitlerimizi ve vefat eden Gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan Kahraman Gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz.#MSB #TSK #TarihteTürkOrdusu #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/pTCTTjifuw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2021