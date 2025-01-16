Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa: Dünyada ve bölgede Türkiye'nin barışı sağlamak için gösterdiği çabaya müteşekkiriz
Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, "Dünyada ve bölgesel çapta Türkiye'nin barışı sağlamak için göstermiş olduğu çabalarına müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.
Ankara
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