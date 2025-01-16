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"Gazze direnişini selamlıyoruz" temasıyla Fatih Camii'nden Saraçhane'ye Filistin'e destek yürüyüşü düzenleniyor
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Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa: Dünyada ve bölgede Türkiye'nin barışı sağlamak için gösterdiği çabaya müteşekkiriz

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, "Dünyada ve bölgesel çapta Türkiye'nin barışı sağlamak için göstermiş olduğu çabalarına müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.

Büşranur Keskinkılıç  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa: Dünyada ve bölgede Türkiye'nin barışı sağlamak için gösterdiği çabaya müteşekkiriz

Ankara

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