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MİT'ten terör örgütü PKK'nın sözde 2 sorumlusuna Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize eden PKK'lı Osman Mutlu ile sözde propaganda sorumlusu Songül Tarıncı'yı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Mehmet Tosun   | 15.12.2022
MİT'ten terör örgütü PKK'nın sözde 2 sorumlusuna Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyon

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2010'da terör örgütünün şehir faaliyetlerinde çeşitli görevler alan "Roza" kod adlı terörist Tarıncı, 2013'te Diyarbakır'da örgütün kırsal kadrosuna katıldı.

Suriye'de güvenlik güçlerinin operasyonlarına karşı eylemlere katılan, Irak'ın Gare bölgesinde teröristlere silahlı ve ideolojik eğitimler veren sözde "apollo akademileri"nde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen Tarıncı ve 2 koruması, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Mardin hudut hattında görevli güvenlik güçlerine yönelik havan saldırılarını organize ettiği, bomba, silah aktarım gibi terörist faaliyetleri yönettiği belirlenen PKK/YPG mensubu "Dilxwaz Agir" kod adlı Osman Mutlu da MİT tarafından Suriye'nin Amude bölgesinde patlayıcı mühimmatların bulunduğu araç içerisinde etkisiz hale getirildi.


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