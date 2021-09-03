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MİT'in operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi

Fırat Taşdemir   | 03.09.2021
MİT'in operasyonunda 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 terör örgütü PKK/KCK mensubu MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.


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