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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında Gara ve Asos bölgelerinde 6 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.

Barış Gündoğan   | 08.10.2022
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda Gara bölgesinde 3, Asos bölgesinde 3 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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