MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarında Gara ve Asos bölgelerinde 6 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.
Ankara
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda Gara bölgesinde 3, Asos bölgesinde 3 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.