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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tel Tamir eyaleti tugay sorumlusu Kemal Pir kod adlı Muhammed Nasır, Suriye'de etkisiz hale getirildi.

Ferdi Türkten   | 02.12.2022
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölge halkından olması itibarıyla Barış Pınarı bölgesi sınır hattını çok iyi bildiği değerlendirilen teröristin, füze konusunda uzman olduğu, sabotaj planlarının yapılmasında aktif rol aldığı belirlendi.

Teröristin Barış Pınarı bölgesine yönelik eylemlerde önemli rol oynadığı tespit edildi.

Kendisine bağlı unsurlarla sabotaj eylemlerine katılan terörist, MİT tarafından hedef listesine alındı.

MİT, Suriye'deki operasyonla teröristi etkisiz hale getirdi.

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