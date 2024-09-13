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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Akıncı'yı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Mahmur Kampı sözde sorumlusu "Adıl Mardin" kod adlı Azad Akıncı'yı Irak'ın kuzeyindeki Mahmur'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Akıncı'yı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK'lı Azad Akıncı'nın konumunu tespit etti.

Akıncı, Türkiye sınırına 160 kilometre uzaktaki Mahmur'da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü adına faaliyette bulunmak ve propagandasını yapmak suçundan bir süre Türkiye'de tutuklu kalan Akıncı, terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki bazı faaliyetlerini de yürüttü.

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