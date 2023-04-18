Dolar
19.40
Euro
21.27
Altın
2,005.63
ETH/USDT
2,097.20
BTC/USDT
30,222.00
BIST 100
5,018.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MİT tarafından Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Cintosun Elazığ'da tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurt dışında operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün güncel finans yapılanmasındaki isimlerden Mehmet Cintosun, Elazığ'da tutuklandı.

İsmail Şen  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
MİT tarafından Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Cintosun Elazığ'da tutuklandı

Elazığ

Şüpheli Cintosun, hakkındaki arama kaydı nedeniyle, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzere İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince Elazığ'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cintosun çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kaydı bulunan Cintosun, 1995-2014 yıllarında FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.

Cintosun, 2014'te Türkiye'ye döndü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar etti. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

Mehmet Cintosun'un, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yönettiği, yurt dışına yasal olmayan yöntemlerle kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karaya ulaşan Karadeniz gazının test işlemleri yapılıyor
Bakan Murat Kurum: Artık Kartal'ın dönüşümünün yapılabilmesi adına hiçbir problemi kalmadı
Gönüllü kadınlar, Hataylı depremzedelere bayramlık hediyeler verdi
MİT tarafından Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Cintosun Elazığ'da tutuklandı
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

MİT tarafından Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Cintosun Elazığ'da tutuklandı

MİT tarafından Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Cintosun Elazığ'da tutuklandı

Elazığ'da 84 deprem konutu için kura çekildi

Yargıtay Koza İpek Holding davasında verilen mahkumiyet ve müsadere kararlarını onadı

Elazığ'da depremzede üreticilere 204 milyon lira yem, mazot ve gübre desteği sağlandı

Elazığ'da depremzede üreticilere 204 milyon lira yem, mazot ve gübre desteği sağlandı
Yağışlar Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'deki barajlarda su seviyesini yükseltti

Yağışlar Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'deki barajlarda su seviyesini yükseltti
Elazığ'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Elazığ'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet