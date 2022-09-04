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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde düzenlenen 19. İmam Hatipliler Kurultayı’nın kapanış programında konuşuyor. MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’daki nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi’yi etkisiz hale getirdi.
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MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi

Enes Kaplan   | 04.09.2022
MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi

Ankara
MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’daki nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi’yi etkisiz hale getirdi.

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MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi
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MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirildi

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