Dolar
13.30
Euro
15.04
Altın
1,783.13
ETH/USDT
4,747.00
BTC/USDT
57,146.00
BIST 100
1,847.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda, 2 terör örgütü PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.

Ferdi Türkten   | 01.12.2021
MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, teröristlerin, PKK/KCK'nın şehir yapılanması YPS mensupları "Gelhat" kod adlı Renas Ermeğan ve "Merhas" kod adlı Nevzat Durmuş olduğu tespit edildi.

Nokta atışıyla etkisiz hale getirilen Renas Ermeğan'ın, 2015'te Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gerçekleştirilen çukur/barikat eylemlerinde, güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirlendi.

Nevzat Durmuş'un da PKK/KCK'nın 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlediği saldırının hazırlığı ve tamamlanmasında aktif olarak yer aldığı, örgütün Suriye-Irak arasındaki aktarım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NBA yıldızı LeBron James'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Nijerya'da, Kovid 19'un omicron varyantı görüldü
Aşı karşıtlığı 'Kovid-19 vakalarının artmasına neden oluyor' değerlendirmesi
Uğur Şahin: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok
ABD'de Merck'in Kovid-19 hapına onay verilmesi tavsiye edildi

Benzer haberler

MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Pençe'si terör yuvalarını parçalıyor