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MİT, Irak'ın kuzeyindeki TSK üssüne saldırı hazırlığındaki PKK'lı keskin nişancıyı etkisiz hale getirdi

MİT, Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) üs bölgesine saldırı hazırlığında olan PKK/KCK'lı terörist "Eziz Gabbar" kod adlı Serdar Sönmez'i, Irak'ın Hakurk bölgesinde gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Zafer Fatih Beyaz  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
MİT, Irak'ın kuzeyindeki TSK üssüne saldırı hazırlığındaki PKK'lı keskin nişancıyı etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hakkında terör suçlarından arama/yakalama kararı bulunan terörist Sönmez'in, TSK'nın Hakurk'taki üssüne terör saldırısı yapacağını tespit etti.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "üst düzey" yöneticilerinin verdiği talimatla Hakurk'taki üs bölgesine sızma girişiminde bulunarak, keşif ve gözlemde bulunması ve keskin nişancı tüfeği ile saldırı gerçekleştirmesi beklenen terörist Serdar Sönmez, hazırlık sırasında MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terörist Sönmez'in 2014'te terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığı, 2015'te Irak'ın kuzeyindeki Gara'ye geçerek silahlı/ideolojik eğitim aldığı ve 2018'de Kandil'de faaliyet ve son olarak Hakurk'ta terör eylemlerine katıldığı öğrenildi.

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