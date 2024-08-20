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MİT, dron saldırılarında yer alan PKK'lı teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla PKK/KCK’lı terörist "Sema Cuya Çevlik" kod adlı Zilan Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Abdullah Sarica  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
MİT, dron saldırılarında yer alan PKK'lı teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya 2015 yılında üniversite eğitimini yarıda bırakarak katıldığı belirtilen Azak'ın, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif, gözetleme ve dronlu saldırı faaliyetlerinde yer aldığı bilgisine ulaştı.

Azak'ı takibe alan MİT, Hakurk bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla terörist Azak'ı etkisiz hale getirdi.

Terörist Azak'ın, bir süredir örgütün dronlu saldırılarında ve Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde yer aldığı öğrenildi.


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