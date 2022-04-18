Dolar
14.65
Euro
15.81
Altın
1,993.33
ETH/USDT
2,911.00
BTC/USDT
38,962.00
BIST 100
2,504.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Valiliği’nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu sürüyor.

Sarp Özer   | 18.04.2022
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan operasyona ilişkin görüntü paylaşıldı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen hava harekatından görüntülerle başlayan videoda, uçakların üslerinden kalkış ve hedefleri tam isabetle vurma anları yer aldı.

Görüntülerde, hava hücum harekatı için komandoların ve özel kuvvetler unsurlarının helikopterlere binişleri ile Mehmetçiğin helikopterlerden operasyon bölgesine indiği anlara da yer verildi.

Paylaşımda, terör hedeflerinin vurulma anlarına ilişkin de çok sayıda görüntü yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezyalıların neredeyse tamamı Kovid-19'a karşı antikor geliştirdi
Kovid-19'da 'endemi süreci' başladı
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında ilk ölümler görüldü
Türkiye'de 3 bin 268 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 988 bin 609'a çıktı

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'na ilişkin görüntüleri paylaştı

Bakan Akar: Pençe Kilit Operasyonu'nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kalleş terör örgütüne aman vermemekte kararlıyız

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu başlattı

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu başlattı
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den SOLOTÜRK'ün 11'inci yaşına özel video

MSB'den SOLOTÜRK'ün 11'inci yaşına özel video