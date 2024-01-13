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Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı.

Ömer Olcay  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı

Ankara

Bakan Güler'in Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayin, Hakan Gün, Ahmet Köroğlu, Piyade Sözleşmeli Erler Müslüm Özdemir, Kemal Batur, Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin'in fotoğraflarına yer verildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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Milli Savunma Bakanı Güler'den şehit askerler için taziye mesajı

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