Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit asker sayısı 9 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit asker sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza… pic.twitter.com/8wvVJ1nUL2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Piyade Uzman Çavuş Sayın'ın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın (29) şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, Sayın'ın Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan babası Hacı annesi Emine Sayın'a şehadet haberini verdi.
Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.
Serkan Sayın'ın 5 kardeşinin olduğu, abisinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un Niğde'dek iailesine şehadet haberi verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.
Şehit Batur'un (23) Efendibey Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, baba Cuma ile anne Hatice Batur'a şehadet haberini verdi.
İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.
Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.
Şehidin bekar ve üç erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Gün'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştırıldı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan baba Süleyman ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.
Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.
Gün'ün bekar olduğunu öğrenildi.
Şehit iki askerin Kahramanmaraş'taki ailelerine şehadet haberi verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez'in şehadet haberi Kahramanmaraş'taki ailelerine ulaştırıldı.
Şehit Özdemir'in şehadet haberini Dulkadiroğlu ilçesindeki ailesine Kaymakam Fatih Çelikkaya, Şehit Gülmez'in şehadet haberini de Göksun ilçesindeki ailesine Kaymakam Ömer Faruk Duman verdi.
Acı haberi alan şehit yakınları büyük üzüntü yaşadı.
Sağlık, polis ve jandarma ekipleri şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı.
Şehit ailelerinin yaşadıkları mahallelere Türk bayrakları asıldı.
Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine acı haber verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, şehit Delen'in (31) Ereğlikapı Mahallesi'ndeki babaevine gelerek, anne Zeynep ve baba Bayram Delen ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.
Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı.
Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.
Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.