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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda "niyet mektubu imza töreni" ne katıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda düzenlenen "niyet mektubu imza töreni"ne katıldı.

Sarp Özer  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda "niyet mektubu imza töreni" ne katıldı Fotoğraf: Dursun Aydemir / AA

Brüksel

Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın son gün faaliyetleri için bulunduğu NATO Karargahı'ndaki temaslarını sürdürüyor.

Toplantının ikinci gün oturumlarına katılan Bakan Güler, daha sonra 14 ülkenin savunma bakanı ile "NATO Hava Faaliyetlerinde Sınır Geçişli Hava Sahası Sağlanması İçin Çok Uluslu Çözümlerin Geliştirilmesine Yönelik Niyet Mektubu İmza Töreni"ne katıldı.

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