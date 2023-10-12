Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Karargahı'nda "niyet mektubu imza töreni" ne katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'nda düzenlenen "niyet mektubu imza töreni"ne katıldı.
Brüksel
Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın son gün faaliyetleri için bulunduğu NATO Karargahı'ndaki temaslarını sürdürüyor.
Toplantının ikinci gün oturumlarına katılan Bakan Güler, daha sonra 14 ülkenin savunma bakanı ile "NATO Hava Faaliyetlerinde Sınır Geçişli Hava Sahası Sağlanması İçin Çok Uluslu Çözümlerin Geliştirilmesine Yönelik Niyet Mektubu İmza Töreni"ne katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.