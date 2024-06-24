Milli Savunma Bakanı Güler, Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Samake'yi kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake'yi kabul etti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake'yi kabul etti. Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı." ifadelerine yer verildi.
Genelkurmay Başkanı Gürak, Mali Kara Kuvvetleri Komutanı Samake'yi kabul etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara'da bulunan Mali Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake'yi kabul etti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak gelen Tuğgeneral Samake'yi makamında kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, kabulde Orgeneral Bayraktaroğlu'nun da yer aldığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.