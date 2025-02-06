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Milli Savunma Bakanı Güler ile Ticaret Bakanı Bolat, Hatay'da depremzede ailelerin evlerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile depremde evlerini kaybeden ve yeni yapılan Orhanlı TOKİ Konutları'nda ikamet etmeye başlayan Demiröz ve Dönmez ailelerine ziyarette bulundu.

Utku Şimşek  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Milli Savunma Bakanı Güler ile Ticaret Bakanı Bolat, Hatay'da depremzede ailelerin evlerini ziyaret etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile depremde evlerini kaybeden ve yeni yapılan Orhanlı TOKİ Konutları'nda ikamet etmeye başlayan Demiröz ve Dönmez ailelerini ziyaret etti. Vatandaşlarımıza yeni evlerinde sağlıklı ve mutlu şekilde oturmaları temennisinde bulunan Bakan Yaşar Güler, ailelerimizle sohbet ederek minik evlatlarına da hediyeler verdi."

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