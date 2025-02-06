Milli Savunma Bakanı Güler ile Ticaret Bakanı Bolat, Hatay'da depremzede ailelerin evlerini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile depremde evlerini kaybeden ve yeni yapılan Orhanlı TOKİ Konutları'nda ikamet etmeye başlayan Demiröz ve Dönmez ailelerine ziyarette bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile depremde evlerini kaybeden ve yeni yapılan Orhanlı TOKİ Konutları'nda ikamet etmeye başlayan Demiröz ve Dönmez ailelerini ziyaret etti. Vatandaşlarımıza yeni evlerinde sağlıklı ve mutlu şekilde oturmaları temennisinde bulunan Bakan Yaşar Güler, ailelerimizle sohbet ederek minik evlatlarına da hediyeler verdi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.