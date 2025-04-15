Milli Savunma Bakanı Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Breuer'i ağırladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i kabul etti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, kabulden fotoğraflar da yer aldı.
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