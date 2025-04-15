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Milli Savunma Bakanı Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Breuer'i ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i kabul etti.

Utku Şimşek  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Breuer'i ağırladı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer'i kabul etti. Kabulde Orgeneral Metin Gürak da yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kabulden fotoğraflar da yer aldı.

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