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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden "Kızılelma" ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.

Sarp Özer   | 31.12.2022
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinden "Kızılelma" ziyareti Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

İstanbul

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.

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