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Milli paraşütçü Orkut Baysal, Fethiye'de yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcularından Orkut Baysal, Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki paraşütün iniş sırasında çarpışarak düşmesi sonucu yaşamını yitirdi, kazada 2 pilot yaralandı.

Onur Çadır  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Milli paraşütçü Orkut Baysal, Fethiye'de yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

Muğla

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistinden milli paraşütçüler Andaç Ünsal (45) ile Orkut Baysal (39) tandem (ikili) uçuş yaptı. Aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz uyruklu Thomas Aitken (45) single (tekli) atlayış gerçekleştirdi.

İniş sırasında rüzgarın etkisiyle havada çarpışan paraşütler, bir otelin binasına çarptıktan sonra havuz kenarına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 pilot, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Orkut Baysal, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ünsal ve Aitken'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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