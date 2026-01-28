Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Ankara
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.15'te başladı.
