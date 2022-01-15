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Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için Meclis'te cenaze töreni

Ankara'da 80 yaşında vefat eden Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Adem Balta   | 15.01.2022
Millet Partisi Genel Başkanı Edibali için Meclis'te cenaze töreni Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

TBMM

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Edibali'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile çok sayıda yeni ve eski siyasetçi ile Meclis personeli katıldı.

Edibali'nin naaşı, yarın İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1942 yılında dünyaya gelen Aykut Edibali, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Yeniden Milli Mücadele, Pınar, Bayrak, Gerçek dergi ve gazetelerinin kurucusu ve başyazarlığı görevlerini yapan Edibali, 19. Dönemde Kayseri Milletvekili olarak seçildi. Islahatçı Demokrasi Partisi ve Millet Partisi Genel Başkanlığı da yapan Edibali, evli ve altı çocuk babasıydı.

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