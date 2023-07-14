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Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ali Rıza Akkır, Osman Akça, Durmuş Genç  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Muğla

Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter ve 3 uçakla havadan, 35 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 157 personelle karadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

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