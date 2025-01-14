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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan'ın silah göstermesi askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlış

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlış." dedi.

Mehmet Tosun  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan'ın silah göstermesi askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlış

TBMM

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "12 Ada gasbedilmiş, Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye 12 Adasız yaşasa bile 12 Adanın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bataklık nerede bulunuyorsa, özellikle Fırat'ın doğusunu meşru müdafaa ilkeleri gereğince darmadağın etmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet onurudur. Barışın kaybedeni, savaşın kazananı olmaz. O halde barışla herkesin kazanması için hazırız ve buradayız." dedi.

Bahçeli, "Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç da yoktur, gerek de yoktur." diye konuştu.

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