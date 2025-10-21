MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.
TBMM
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kıbrıs milli davamızdır. Ecdadımızın alın teri, göz nuru, gönül suru, hatıra ve hafıza yurdudur. Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş yoktur. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türk'tür hep de böyle kalacaktır." dedi.
