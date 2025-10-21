Dolar
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Sarı  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır

TBMM

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kıbrıs milli davamızdır. Ecdadımızın alın teri, göz nuru, gönül suru, hatıra ve hafıza yurdudur. Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş yoktur. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türk'tür hep de böyle kalacaktır." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

