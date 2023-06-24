Metro İstanbul yarın işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu
İstanbul'da yarın Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.
İstanbul
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, yarın saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı kaydedildi.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 24, 2023
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.…
Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.