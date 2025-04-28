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Meteorolojiden yurdun kuzeybatı kesimleri için rüzgar ve fırtına uyarısı

İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesiminde bulunan iller için rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Sefa Bilgitekin  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Meteorolojiden yurdun kuzeybatı kesimleri için rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

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Yarın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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