Dolar
16.66
Euro
17.54
Altın
1,821.00
ETH/USDT
1,181.60
BTC/USDT
20,672.00
BIST 100
2,490.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında AK Parti Grubu adına konuşuyor
logo
Gündem

Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Barış Gündoğan   | 28.06.2022
Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, Sakarya çevrelerinde halen devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısına kadar aralıklarla yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Sağanaktan etkilenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı

Öte yandan Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak sonucu su baskınlarının yaşandığı bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Hızar, Yayla, Melen ve Selahiye mahallelerinde dün etkili olan kuvvetli yağışın ardından su baskınları yaşanan yerlerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve Kocaali İlçe Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kepçe, greyder, ekskavatör, kamyon ve vidanjörlerle kum, kaya ve dal parçalarını temizliyor.

Çalışmaları denetlemek üzere ilçeye gelen Vali Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine, şu ana kadar il genelinde olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, Hızar Deresi'nin taşması sonucu oluşan su baskınlarında erken müdahaleyle kayıpların önüne geçildiğini bildirdi.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar da meteorolojik verilere göre bölgede yeni yağış dalgasının etkili olacağını aktararak, yaşanabilecek tüm olumsuzlukların etkisini azaltmak için ilgili kurumlarla koordineli çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bu arada yetkililer, dere yatağında evleri bulunan vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor
Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor
Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler yarın Ankara'da gerçekleştirilecek
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, selden etkilenen Zonguldak'ta: Burada hiçbir şekilde vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz

Benzer haberler

Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Sakarya çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış, fırtına, toz taşınımı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış, fırtına, toz taşınımı uyarısı
Uzun yılların en kurak ilkbaharı İzmir ve Manisa'da su kaynaklarını olumsuz etkiledi

Uzun yılların en kurak ilkbaharı İzmir ve Manisa'da su kaynaklarını olumsuz etkiledi
Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek

Sakarya'da fındık üreticileri ZİHA ile maliyet ve zamandan tasarruf edecek