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Meteorolojiden, Marmara ile Ege için yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kıyı Ege bölgelerinde kuvvetli yağış ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısında bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Meteorolojiden, Marmara ile Ege için yağış ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara ve Kıyı Ege'de yarın öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi ile Kıyı Ege'de yerel kuvvetli sağanak, Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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