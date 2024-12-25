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Meteorolojiden Marmara için kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nin batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına, Kırklareli'nin kuzey ve doğusunda ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Meteorolojiden Marmara için kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'da zaman zaman kuvvetli fırtınanın olması tahmin ediliyor.

Cuma günü akşam saatlerine kadar sürecek olan kuvvetli fırtına ve rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, bu gece saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kuzey ve doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde, akşam il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi ve özellikle yükseklerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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