Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için toz taşınımı uyarısı
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı illerde toz taşınımı bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Park halindeki araçların üzerleri tozla kaplandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı