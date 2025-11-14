Dolar
Gündem

Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için toz taşınımı uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı illerde toz taşınımı bekleniyor.

Fatma Nur Candan  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için toz taşınımı uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Park halindeki araçların üzerleri tozla kaplandı.

