Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu.
Ankara
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in batısında rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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