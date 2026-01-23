Dolar
Gündem

Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı

Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Dilhan Türker Yıldız  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Meteorolojiden Antalya için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'ndeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün Antalya'nın Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde, gece saatlerinden itibaren ise Antalya'nın merkez ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların pazar günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

