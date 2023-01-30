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Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynağı belirsiz hava tahminlerine karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kaynağı belli olmayan ve yetkisiz kişilerce yapılan hava tahminlerine karşı kamuoyunu uyardı.

Özcan Yıldırım   | 30.01.2023
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynağı belirsiz hava tahminlerine karşı uyardı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, zaman zaman basın ve yayın organlarında kaynağı belli olmayan ya da yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili çeşitli açıklamaların yayımlandığı belirtilerek şu uyarılarda bulunuldu:

"Atmosferik hadiseler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce 7/24 takip edilmekte, meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar, kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Bu konudaki doğru bilgilere; kaynağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olan tüm basın ve yayın organlarından, mobil uygulamalarımızdan, internet sitemiz mgm.gov.tr'den, Meteorolojinin Sesi Radyosu ile kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz."

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