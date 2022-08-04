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Mersin'deki bazı taşınmazlar yatırım için kamulaştırılacak

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bazı taşınmazlar, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ilave alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetlerine başlanabilmesi amacıyla kamulaştırılacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 04.08.2022
Mersin'deki bazı taşınmazlar yatırım için kamulaştırılacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kurbanlı ve Eskişehir mahallelerinde bulunan, toplam yüzölçümü 117 bin metrekare olan 5 parselin, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB ilave alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetlerine ivedilikle başlanabilmesi amacıyla Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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