Dolar
43.62
Euro
51.96
Altın
5,028.54
ETH/USDT
2,011.90
BTC/USDT
68,938.00
BIST 100
13,833.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Mersin'de sis bulutu dronla görüntülendi

Mersin'in Mut ilçesinde etkili olan yoğun sis, Toros Dağları'nın eteklerinde güzel manzara oluşturdu.

Ömer Tarsuslu  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Mersin'de sis bulutu dronla görüntülendi Fotoğraf: Ömer Tarsuslu/AA

Mersin

İlçede etkili olan sis bulutu, 1200 rakımdaki Hacıahmetli Mahallesi'nin yüksek kesimlerini kapladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mahalledeki cami, evler ve yollar bir süre sisin arasında kaldı.

Toros Dağları'nın eteklerinde oluşan sis bulutu dronla görüntülendi.

Görüntülerde evler, yollar, cami ve mahalle meydanının sis bulutuyla bütünleşen manzarası yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün "güncel finans yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli yakalandı
Bakan Kurum'dan İzmir Ödemiş'teki orman yangınında evi yanan "Cavit amca"ya ilişkin paylaşım
Mersin'de sis bulutu dronla görüntülendi
Türkiye ve dünya gündemi
14 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 305 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Mersin'de sis bulutu dronla görüntülendi

Mersin'de sis bulutu dronla görüntülendi

Artvin'in "sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi buz tuttu

Muğla'da jandarma ekiplerinin devriyesi havadan ve aksiyon kamerasıyla görüntülendi

Mersin'de serada yetiştirilen erik ağaçları çiçeklendi

Mersin'de serada yetiştirilen erik ağaçları çiçeklendi
Protezle ayağa kalkan Fatma, azmiyle hem derslerinde hem piyanoda başarısını sürdürüyor

Protezle ayağa kalkan Fatma, azmiyle hem derslerinde hem piyanoda başarısını sürdürüyor
Yeniden karla kaplanan Erzurum'da güzel kış manzaraları oluştu

Yeniden karla kaplanan Erzurum'da güzel kış manzaraları oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet