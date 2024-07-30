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Mersin'de "müstehcen yayın" iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı

Mersin'de müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Serkan Avci  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Mersin'de "müstehcen yayın" iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, genel ahlaka aykırı yayın yaparak çocukları da bu duruma alet eden kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "çocuk müstehcenliği" suçunu işlediği öne sürülen 12 zanlının kimlik ve adres bilgilerine ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Adreslerde 15 telefon, 12 SIM kart, bilgisayar, tablet ve 2 hafıza kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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