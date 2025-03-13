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Mersin'de en çok geri dönüştürülebilir atık toplayan kişiye ödül verilecek

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Atığını getir altınını götür" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında belediye ekiplerine en çok geri dönüştürülebilir atık teslim eden kişiye çeyrek altın hediye edilecek.

Hüseyin Hilmi Çömez  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Mersin'de en çok geri dönüştürülebilir atık toplayan kişiye ödül verilecek

Mersin

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce hayata geçirilen kampanyaya katılmak isteyenler, topladıkları kıyafet, kağıt, karton, cam, plastik, metal, pil ve elektronik malzeme gibi atıkları belediye ekiplerine teslim edecek.

Yapılacak değerlendirme sonucunda en çok puan toplayan katılımcı çeyrek altınla ödüllendirilecek.

"Atığını getir altınını götür" sloganıyla yürütülen kampanya boyunca toplanan atıklar, lisanslı firmalar aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, ilçeyi daha temiz hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Katılımcılardan Ayşenur Kalkan da "Çok güzel bir kampanya. Çalışmanın ileriki yıllarda da devam etmesini diliyorum. Altın kazanmak önemli değil. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

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