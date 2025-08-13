Dolar
Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü Köyü yakınlarındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Gündem

Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde ve Çanakkale merkezde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Murat Pancar, Saliha Nur Köksal, Çiğdem Münibe Alyanak  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Mersin ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin,Çanakkale

Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, söndürme helikopterleri ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.

Çanakkale

Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

