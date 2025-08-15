Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da Mobilya Dernekleri Federasyonu Tasarım Fuarı’nın tanıtım etkinliğinde konuşuyor.
Gündem

Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Serkan Avci, Murat Pancar  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor Fotoğraf: Koray Kılıç/AA

Mersin

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edildiği yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmaları devam ediyor.

Yangında ilk gün

Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personelle müdahaleye başlanmıştı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevler nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayanlar tahliye edilmişti.

Yangında ikinci gün

Yangının ikinci gününde iki uçağın da destek verdiği çalışmalarda ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürmüş, bölgeye çevre illerden gönderilmeye devam eden takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlem almıştı. Yayılan alevler nedeniyle 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 hane boşaltılmış, 1851 kişi tahliye edilmişti.

Dumandan etkilenen 1 personel ve 16 kişinin tedavileri sonrası taburcu edildiği, yangında 53 hanenin zarar gördüğü bildirilmişti.

Yangının ilk gününde trafiğe kapatılan Silifke-Gülnar kara yolu yeniden ulaşıma açılmıştı.

Anamur

Korucuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdü.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığı yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde de ormanlık alandan yükselen dumanlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başlamıştı. Mersin Valisi Atilla Toros, Ovabaşı Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığını bildirmişti.

İlgili konular
Benzer haberler

