Dolar
35.08
Euro
36.60
Altın
2,595.42
ETH/USDT
3,682.40
BTC/USDT
101,952.00
BIST 100
9,831.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’ kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum’da konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’ kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum’da konuşuyor.
logo
Gündem

Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik "Zincir" operasyonunda 114 şüpheliye gözaltı

Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen "Zincir" operasyonunda 114 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik "Zincir" operasyonunda 114 şüpheliye gözaltı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında, Gümrük İdaresi görevlilerine yönelik "menfaat sağlama" şüphesiyle yürütülen projeli soruşturma sonucunda "Zincir" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan 114 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'daki yetimlerin yüzünü güldürdü
Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik "Zincir" operasyonunda 114 şüpheliye gözaltı
Konya'da 13 metre derinliğinde, 15 metre çapında obruk oluştu
Cumhurbaşkan Erdoğan: Bölgemizde barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak daha fazla çaba harcamalıyız
Bakan Göktaş: Nüfus Politikaları Kurulu'nu önümüzdeki günlerde oluşturuyoruz

Benzer haberler

Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik "Zincir" operasyonunda 114 şüpheliye gözaltı

Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik "Zincir" operasyonunda 114 şüpheliye gözaltı

"Siberağ-12" operasyonunda 319 şüpheli yakalandı

Esenler'in sokakları yapay zekalı 1166 kamerayla adım adım izlenecek

Türkiye'de bu yıl 86 ton uyuşturucu madde, 105 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Türkiye'de bu yıl 86 ton uyuşturucu madde, 105 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
"Narkokapan-3" operasyonunda 595 şüpheli yakalandı

"Narkokapan-3" operasyonunda 595 şüpheli yakalandı
Trafikte 113 milyon denetim, 18 milyon sürücüye işlem yapıldı

Trafikte 113 milyon denetim, 18 milyon sürücüye işlem yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet