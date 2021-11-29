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Gündem, Koronavirüs

Merriam-Webster Sözlüğü 'aşı'yı 2021 yılının kelimesi ilan etti

İngilizcenin en bilinen kaynaklarından Merriam-Webster Sözlüğü, "aşı"yı yılın kelimesi olarak belirledi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 29.11.2021
Merriam-Webster Sözlüğü 'aşı'yı 2021 yılının kelimesi ilan etti

Ankara

Merriam-Webster Sözlüğü'nün Genel Yayın Yönetmeni Peter Sokolowski, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, aşı kelimesinin yıl içinde aranma oranının her gün fazlasıyla yüksek olduğunu söyledi.

Sokolowski, aşı kelimesinin bir günde veya sadece bir salgınla ortaya çıkmadığını ifade etti.

Aşı kelimesinin bilinen ilk kullanımının 1882'ye dayandığına dikkati çeken Sokolowski, konuyla ilgili referansların çiçek hastalığının tedavisi için sığır çiçeğinin kabartılarındaki irinin alınıp insanların deri altına uygulandığı daha önceki tarihe dayandığını belirtti.

Merriam-Webster'in internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 2020 yılında hayatları altüst eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için ümit verici bir tıbbi çözüm olan aşı, aynı zamanda siyasi tartışmalara da konu ve anlaşmazlıkların kaynağı oldu.

Açıklamada, zamanın en büyük bilim hikayesinin, ülkelerde hızla tartışma hikayesi haline geldiği belirtildi.

Aşının her iki hikaye ile de dünyanın merkezinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD'deki ilk Kovid-19 aşısının uygulandığı Aralık 2020'den sonra yapılan aramalarda, geçen yıla kıyasla yüzde 601 artış görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, 2019'a oranla aşı kelimesinin yüzde 1048 daha fazla aratıldığı vurgulandı.

Merriam-Webster Sözlüğü, "salgın-(pandemic)" kelimesini 2020 yılının kelimesi ilan etmişti.

Oxford İngilizce Sözlüğü de 2021'in kelimesinin "vax" (aşı) olduğunu açıklamıştı.



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