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Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek üzere Huber Köşkü'nde

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için Huber Köşkü'ne geldi.

Sefa Mutlu   | 16.10.2021
Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek üzere Huber Köşkü'nde Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Istanbul

Burada Erdoğan ile golf aracına binen Merkel, köşkün sahil kısmındaki alana geldi.

Türkiye ve Almanya bayrağının yanında duran iki lider, burada bekleyen yerli ve yabancı çok sayıda gazeteciyi selamladı.

Daha sonra iki lider, görüşme için buradan ayrıldı.

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