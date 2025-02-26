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Mehmetçik, ülkenin dört bir yanından gelen öğrencileri birliklerde ağırladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde, Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitim gören öğrencilerin ağırlandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Mehmetçik, ülkenin dört bir yanından gelen öğrencileri birliklerde ağırladı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimizde, Türk Silahlı Kuvvetlerini tanıtmak, öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek, genç nesiller ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla ülkemizin çeşitli illerinde eğitim gören öğrencileri misafir ettik." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, öğrencilerin ziyaretlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.


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