Mehmetçik, ülkenin dört bir yanından gelen öğrencileri birliklerde ağırladı
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde, Türkiye'nin çeşitli illerinde eğitim gören öğrencilerin ağırlandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimizde, Türk Silahlı Kuvvetlerini tanıtmak, öğrencilere askerlik mesleğini sevdirmek, genç nesiller ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla ülkemizin çeşitli illerinde eğitim gören öğrencileri misafir ettik." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, öğrencilerin ziyaretlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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