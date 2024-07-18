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MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Merve Yıldızalp  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
MEB'in sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 3-9 Temmuz'da tercihleri alınan KPSS-2024/6 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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