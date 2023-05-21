MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) yapıldı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2023-MEB-EKYS, saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.
Sınav 47 ilde, 82 bin 520 adayın katılımıyla düzenlendi. Sınavda, emniyet dahil 10 bin 620 görevli yer aldı.
ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 9 Haziran'da açıklanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.