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Mazerete bağlı yer değiştirme yapamayan öğretmenlere yeni hak tanındı

Ön başvurusu bulunan ancak atama işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, ek yer değiştirme başvurularını 27 Ocak'a kadar yapabilecek.

Fatma Sevinç Çetin  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Mazerete bağlı yer değiştirme yapamayan öğretmenlere yeni hak tanındı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumuyla diğer nedenlere bağlı yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen kadrolu öğretmenler 27 Ocak'a kadar bir kez daha başvuruda bulunabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 18 Ocak'taki "Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemlerinin ardından yer değiştirme işlemi gerçekleşmeyenler için aile birliklerinin sağlanması amacıyla yeni bir hak tanındı.

Buna göre, ön başvurusu bulunan ancak atama işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, ek yer değiştirme başvurularını 27 Ocak'a kadar yapabilecek.

Öğretmenler, görev yaptığı ilde veya duyuru ekinde yer alan 23 ilden birindeki tercihler dikkate alınarak değerlendirilecek.

"Öğretmenlerimizin aile birliklerinin sağlanması için her türlü imkanı seferber etmekteyiz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin açıklamasında, göreve geldiği günden beri her fırsatta öğretmenlerle bir araya geldiğini, onların taleplerini alarak politikalarını buna göre şekillendirdiklerini belirtti.

Atama ve yer değiştirme takvimini hiç olmadığı kadar çok çalıştırdıklarını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Gelen talepleri yeniden değerlendirerek norm fazlası oluşturmayacak şekilde yeni bir değerlendirme daha yapmaya karar verdik. İnsanlık tarihine her daim yön vermiş büyük medeniyet birikimimizin temel yapı taşlarından biri olan aile, toplumumuzun çekirdeği, milletimizi var ederek kenetleyen en kıymetli ögedir. Toplumların ve nesillerin inşasında böylesine yapısal ve eğitsel işlevi bulunan aile kurumunu, karar süreçlerimizde her zaman merkeze alıyoruz.

Bakanlık olarak büyük bir aile ikliminde Türkiye Yüzyılı idealimizi gerçekleştirebilmek için hep beraber çalışacağız. Bu kapsamda öğretmenlerimizin aile birliklerinin sağlanması için her türlü imkanı seferber etmekteyiz. En büyük gücümüz olan öğretmenlerimizin aile bütünlüğü yönündeki talepleri başta olmak üzere beklentilerini maksimum seviyede karşılamaya devam edeceğiz."

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