Mayıs ayında bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu
Mayıs ayında etkili olan kar nedeniyle yurdun çeşitli bölgeleri beyaza büründü.
Ankara
Amasya genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.
- Trabzon yaylaları mayısta beyaza büründü
- Kars ve Ağrı'da besiciler kar yağışına hazırlıksız yakalandı
Kızılcaköy ve Alan yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bölge kısa sürede beyaza büründü.
Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu yaylalarda yağış devam ediyor.
Tokat'ın yüksek kesimlerde kar yağışı meraları beyaza bürüdü
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde ve yaylalarda kar yağışı etkili oldu.
İlçenin 1760 rakımlı en yüksek yaylası olan Yeni Yayla'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, meraları beyaza bürüdü.
İlçe sakinlerinden Osman Şen, yaptığı açıklamada, mayıs ayında kar yağışıyla karşılaşmanın kendilerini oldukça şaşırttığını belirterek, "Kar yağdı, hava da oldukça soğuk. Hayvanlarımızı ahırlarından çıkaramadık. Hayvanları bırakıp ilçe merkezine de gidemiyoruz. Hayvanlar için ot ve saman, ısınmak için de yakacak getirdik." dedi.
Kars ve Ağrı'da besiciler kar yağışına hazırlıksız yakalandı
Kars'ta günlerdir etkili olan sağanak zaman zaman yerini kar yağışına bıraktı.
Hayvanlarını meraya çıkartan ve kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler, sürülerini köylerine erken götürmek zorunda kaldı.
"Ege'de, Akdeniz'de millet şimdi denizlerde"
Ölçülü köyünde sürü sahibi Murat Ulbeyi, AA muhabirine, hayvanlarını zor şartlarda otlattıklarını, sürpriz şekilde kara yakalandıklarını söyledi.
Hayvanları köye götüreceklerini belirten Ulbeli, "Kış ayları Kars'ta uzun ve çetin geçiyor, baharda da kar yağışı devam ediyor. Mayıs ayı bittiğinde kışımız da bitecek inşallah. 3 ay yazımız, 9 ay kışımız var, bu memleket böyle. Ege'de, Akdeniz'de millet şimdi denizlerde, plajlarda şortla geziyor biz 3 pantolon, 4 çift çorap, 3 mont ve kazak giyiyoruz." diye konuştu.
Ağrı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Balık Gölü çevresindeki köylerde de kar yağışı etkili oldu.
Bölgede küçükbaşlarını otlatan çoban İbrahim Artan ve arkadaşları da kara yakalandı.
Çobanların karla kaplı arazide hayvanları köye götürmesi cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Mayıs ayında beyaza bürünen Ilgaz Dağı dron ile görüntülendi
Kastamonu'da kar yağışı, tüneller bölgesi ile Ilgaz Kayak Merkezi ve Yurduntepe Kayak Merkezi'nde etkili oldu.
Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı, mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.
Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'nda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Ormanlık alanların karla buluşması, dron ile görüntülendi.
Ardahan-Posof kara yolunda kar ulaşımı aksattı
Ilgar Dağı bölgesinde tırlar yolda kaldı, Kars ve Ağrı'nın yüksek rakımlı köyleri beyaza büründü.
Ardahan-Posof arasında yer alan 2 bin 918 rakımlı Ilgar Dağı'nda dün başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
Yağışa hazırlıksız yakalanan tır sürücüleri yolda kaldı.
Bölgeye yönlendirilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yolda kalan tırlar kurtarıldı.
Kars ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü.
Trabzon yaylaları mayısta beyaza büründü
Trabzon'da hava sıcaklığının düştüğü son günlerde, Çaykara ilçesine bağlı Haldizen Vadisi ile Trabzon-Bayburt sınırındaki Yedigöller bölgesinde kar etkili oldu.
Alternatif tatil arayanlara zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı tepeleri, sisli dağları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla adeta görsel şölen sunan vadideki 1900 rakımlı Demirkapı Yaylası, doğanın canlandığı bahar ayında beyaz örtüyle kaplandı.
Haldizen Dağları üzerinde yaklaşık 2 bin 740 rakımlı "Yedigöller" olarak bilinen bölgedeki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'ne gidilen güzergaha ise kışın etkili olan ve henüz erimeyen kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan tatil için bölgeye gelen yabancı uyruklu turistler, mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı.
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde mayısta kar yağışı etkili oldu
Çankırı genelinde gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, Ilgaz ilçesinin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede, Yıldıztepe Kayak Merkezi ve Mülayim Yaylası mayıs ayında beyaz örtüyle kaplandı.
Yağışın ardından karla kaplanan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
Mart ayının ilk haftası kayak sezonunun kapandığı Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı.
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 metrelik zirvesindeki Kartalkaya ile Aladağ, Sarıalan ve Yedigöller bölgesinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.
Kar yağışının ardından Kartalkaya Kayak Merkezi ve çevresinde bulunan yaylalar, kısmen beyaz örtüyle kaplandı.
Öte yandan bölgede zaman zaman güneş de yüzünü gösterdi.
Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
Bayburt merkezde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Hava sıcaklığının düştüğü kentte, yağışın ardından dağların zirveleri beyaza büründü.
Kar kalınlığı bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştı.
Gümüşhane
Gümüşhane il merkezinde bir süre devam eden sağanak gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.
Karayolları ekipleri, 2 bin 280 rakımlı Kostan Dağı Geçidi'nde yaşanabilecek olumsuzluklar için hazır bekledi.
Çorum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte Oğuzlar, Mecitözü, Bayat, Osmancık ve Kargı ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kar yağışıyla birlikte Oğuzlar'ın Uluçayır, Topçam, Gökçukur, Dedavan mevkileri, Mecitözü'nde Kırklar Dağı, Kargı'nın Çal köyü ve çevresi, Bayat'ın Ahacık ve Nazpınar köyleri, Osmancık'ın Danişment köyü ve çevreleri karla kaplandı.
Kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştığı görüldü.
Bahar mevsimiyle birlikte yeşeren doğanın beyaz örtüye bürünmesi ilginç görüntüler oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.