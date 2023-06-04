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"Mavi Marmara" saldırısının 13. yılı nedeniyle İstanbul'da yürüyüş düzenlendi

İHH İnsani Yardım Vakfı, Genç İHH ve Mavi Marmara Derneği üyeleri, İsrail'in, ambargo altındaki Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 13. yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nden Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

İrem Demir  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
"Mavi Marmara" saldırısının 13. yılı nedeniyle İstanbul'da yürüyüş düzenlendi Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Cami avlusunda, "Kudüs'ün Özgürlüğü İçin" sloganıyla bir araya gelen gruptakiler, Beyazıt Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

"Mavi Marmara onurumuzdur" sloganı atarak yürüyen grubun çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yürüyüşün son bulduğu Beyazıt Meydanı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik, bugün de 13 yıldır olduğu gibi aynı hakikatleri haykırmak ve hatırlatmak için burada olduklarını ifade etti.

Çelik, İsrail hükümetinin halen bilinçli bir şekilde, radikal Yahudi toplulukları Mescid-i Aksa'ya baskın yapmaları konusunda teşvik ettiğini ve onların bu baskınlarında güvenliklerini sağladığını söyledi.

Buradaki amacın, Mescid-i Aksa'yı Yahudi ibadethanesi haline getirmek olduğunu vurgulayan Çelik, kardeşlerinin orada direndiklerini, onların mücadelelerinin şahidi ve ortağı olduklarını kaydetti.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği Genel Başkanı Rıdvan Kaya da 13 yıl önce Türkiye'deki Müslümanlar olarak, dünyanın farklı yerlerinden gelen adalet sever, insanlık ve vicdan sahibi insanlarla birlikte bir zulme, işgale dünyanın dikkatini çekmek için ortaya konulan mücadeleye tüm dünyayla birlikte şahitlik ettiklerini söyledi.

Kaya, insanların neredeyse hepsinin birbirine sadece dünyevi hesapları hatırlattığı bir ortamda Müslümanlar olarak, Filistin'de, Kudüs'te, İslam coğrafyasının tamamında mücadelelerini sürdüreceklerine ant içtiklerini belirtti.

Mavi Marmara Derneği Genel Başkanı Beheşti İsmail Songür de kanlı baskının üzerinden 13 yıl geçtiğini, bu süreç içinde Türkiye ve dünyada, birçok ülkede hukuk mücadelesi verdiklerini ifade etti.

Mavi Marmara baskınıyla beraber Orta Doğu ve Türkiye'nin yeni bir sürece evrildiğini belirten Songür, 13 yıl önce yaşadıkları zulmün, kanlı baskının Filistin'de son 75 yıldır neredeyse her gün yaşandığını dile getirdi.

Songür, Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin için bin canları olsa binini de korkmadan feda edeceklerini söyledi.

Hak-İş Konfederasyonu İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ile Mazlum-Der Başkanı Kaya Kartal'ın da konuşma yaptığı programda, Filistinli Fevzi el-Cüneydi ülkesinde yaşadıklarını anlattı.

Program, Grup Yürüyüş'ün solisti Mehmet Ali Aslan'ın seslendirdiği ezgilerle son buldu.

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